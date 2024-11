Cora Schumacher ist nicht untergetaucht, sondern in Therapie

Cora Schumacher veröffentlichte ein emotionales Statement über ihre Therapie und persönliche Herausforderungen.

Um Cora Schumacher (47) ist es in letzter Zeit still geworden, nachdem sie und ihr Ex Ralf (49) wochenlang für Negativ-Schlagzeilen gesorgt hatten. Deutsche Medien wollen nun den Grund für ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit herausgefunden haben: Sie befindet sich in Therapie!

Cora dürfte wohl alles zu viel geworden sein: Seit ihrer Trennung von Ralf Schumacher lieferten sich die beiden immer wieder öffentliche Wortgefechte, die nach dem überraschenden Coming-out Ralfs nun eskalierten. Daraufhin war Cora zwei Monate lang auf Tauchstation und mied die Öffentlichkeit, so gut es nur ging. Am 8. November meldete sich die ehemalige "Dschungelcamp"-Teilnehmerin allerdings zurück - mit einem ausführlichen Statement auf Instagram.

© Instagram/Cora Schumacher

Im Post erzählte Cora von den sich in den letzten Monaten überschlagenden Ereignissen. Sie habe erkannt, dass sie die emotionalen Herausforderungen nicht allein bewältigen könne und sich daher therapeutische Unterstützung gesucht. Cora befindet sich derzeit in einer Tagesklinik, wo sie an ihrer Heilung arbeitet und sich den "vielen alten Wunden" widmet, die wieder aufgebrochen sind. Ihr Weg zur Genesung sei lang und herausfordernd , aber sie fühle sich endlich bereit, offen mit ihren Followern darüber zu sprechen.