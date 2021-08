× Countdown zur Miss Europe 2021

Am Samstag wird in der Pyramide Vösendorf die schönste Frau Europas gekürt.

Spannend. 30 Schönheiten aus 21 Nationen rittern um den Titel „Miss Europe“ und werden sich dafür ab Donnerstag in Wien einfinden. Am Programm stehen Sightseeing und zahlreiche Fototermine für die Schönheiten, bevor sie sich am 21. August in der Pyramide Vösendorf der Beauty-Wahl stellen. Unter den Kandidatinnen sind auch drei Österreicherinnen, die allesamt gute Chancen auf Spitzenplätze haben.

Rot-weiß-rot. Allen voran die 25-jährige Seyringerin und amtierende Miss Vienna Beatrice Körmer. „Ich habe bewusst auf die Teilnahme bei der Wahl zur Miss Austria verzichtet, da ich mich eher international orientieren will. Dafür werde ich bei der Wahl am Samstag mein Bestes geben“, zeigt sich Körmer im ÖSTERREICH-Talk zielstrebig.

© Koermer ×

Ebenfalls für Österreich an den Start geht die 26-jährige Nikoletta Popadiyna, die mit ihren Traum-Maßen von 86-61-91 auch gute Chancen hat, ganz vorne zu landen. Die ­dritte Austro-Lady im Bunde ist die 21-jährige Oberösterreicherin Sarah Marie Fischereder.

© WASTLERRNG ×

Moderiert wird die Wahl von Alfons Haider und Diana König.