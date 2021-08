Das sind Lugners Yacht-Tierchen

Erneut castete Richard Lugner Ladys für seinen geplanten Yacht-Urlaub.

Streichelzoo. Gleich sechs Damen sollen Richard Lugner ab 25. August auf seinen Yacht-Urlaub in Kroa­tien begleiten. Drei davon waren bis gestern bereits fix. So sind „Bambi“ Nina Bruckner, „Wildsau“ Lydia Kelovitz und „Käfer“ Sonja Schönanger auf jeden Fall mit an Bord. Was die drei gemeinsam haben, ist die ­Corona-Impfung, denn wer bei „Mörtel“ anheuert, muss geimpft sein.

Das galt auch für die 20 Damen, die sich beim gestrigen Casting in der Lugner City „Mörtel“ und seinem Streichelzoo stellten, um die letzten drei Tickets zu ergattern. Sechs Ladys schafften es dabei in die engere Auswahl. In den nächsten Tagen wird es sich dann entscheiden, welche drei wirklich mit an Bord kommen.