Das Syndrom der emotionalen Sprachblockaden

Das Bild stellt den Gedankenfluss bezüglich Kommunikation eines Menschen mit ESBS dar.

Wie Schiffe fahren Vorstellungen und Gedanken auf dem Fluss dahin, wobei das ESBS als Blockade und Scanner wirkt, also Tätigkeiten auf ihre wahrgenommene Gefahr scannt oder sogar ganz unterbindet. Der Staudamm wirkt also als Barriere zur tatsächlichen Umsetzung hin.

Links im Bild bezeichnet die Konstruktion eines neuen Kanals der den Damm umgeht, dass das Sprechen zur Überwindung des ESBS neu gelernt werden muss. Der Staudamm mit Scanner bleibt allerdings immer im Kopf, es hängt von den Betroffenen ab, welchen der Kanäle sie nutzen.

Die Segel der fahrenden Schiffchen stehen für unterschiedliche Problemsituationen, mit denen sich Menschen mit ESBS konfrontiert sehen: Telefonieren, Gespräche in einer Bar oder einem Restaurant, Partner:innensuche und Dating und öffentliche Auftritte. Die Sternchen stellen die wahrgenommene Wichtigkeit der Handlung für die jeweilige Person dar und unterscheiden sich von Mensch zu Mensch. Je wichtiger das Gespräch ist, desto höher ist die Chance, dass das Boot nicht passieren wird, die Handlung also nicht zur Umsetzung gelangt. Dabei sinken manche dieser Boote erst vor dem Staudamm – Betroffene scheitern also beim Versuch der Kommunikation – andere bereits weit davor, wenn aus Angst und Scham gar nicht erst versucht wird zu sprechen.

Das flache Floß allerdings kann immer durch die Lücke am unteren Ende des Damms passieren – es steht für Kommunikation durch Schreiben. Das Schiffchen mit Tarnmuster bezeichnet eine weitere Form kompensatorischer Strategien: Um schwierige Wörter oder Trigger-Wörter nicht aussprechen zu müssen wird auf eine umschreibende Wortwahl, Gestik oder andere Behelfe zurückgegriffen.

Der LKW mit der Aufschrift „Facebook“ steht für Social Media, das Menschen mit ESBS vermehrt als ein Medium des sozialen Austauschs dient, da sie dort nicht mit einer sprachlichen Barriere konfrontiert sind. Ein weiterer Laster mit den Beschriftungen „Allegro“ und „Tesco“ steht für den Online-Handel, der von Menschen mit ESBS genutzt wird, um persönliche Interaktionen im Geschäft zu umgehen.

Auch zwei kleine Personen durchwandern die Gedankenwelt des Menschen mit ESBS. Der Bauleiter in der gelben Weste verkörpert die innere Stimme Betroffener, die sich entweder als Motivator oder Mobber zu Wort meldet, ermutigt und unterstützt oder verunsichert und demotiviert. Der Gepäckträger steht für Freund:innen und Familie, die Kommunikation für Menschen mit ESBS übernehmen, vom Arzttermin bis zum Bestellen im Restaurant. Das kann sowohl positiv wie auch negativ sein, also als mentale Unterstützung dienen, aber auch Angewiesenheit und Bevormundung erzeugen. Der Krahn steht ebenfalls für emotionale Unterstützung, die Betroffene allerdings oftmals nicht weit bringt, da sie ihnen nicht helfen kann die Barriere zu überwinden.

Zu guter Letzt stehen die goldene Berge, die sich überall in der mentalen Landschaft auftürmen, für die Gedanken, die Wert und Gewicht für Menschen mit ESBS haben, die sie aber nicht mit anderen teilen können. Diese Berge werden über die Jahre immer höher.