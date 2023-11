Deleila Piasko ist die neue "Buhlschaft"

Überraschung: Mit Hochmair im "Jedermann"

Salzburg. Von 2019 bis 2022 war die Schweizer Theater-Koryphäe Deleila Piasko (32) festes Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater. Ab Juli wird sie in Salzburg zur neuen Buhlschaft. Überraschung nach dem großen Festspiel-Beben: Erst am 22. Oktober wurde ja das gesamte Jedermann-Ensemble rund um Michael Maertens und Regisseur Valerie Pachner von der neuen Schauspielchefin Marina Davydova gekündigt. Deshalb wird vom ehemaligen Team sogar eine Sammelklage erwägt.

Neustart. Die Festspiele zeigen sich davon unbeirrt und präsentierten am Freitag das neue Leading Team einer Neuinszenierung. Unter der Regie von Robert Carsen („Das ist eine große Herausforderung.“) wird dabei Philipp Hochmair, der bereits 2018 kurzfristig den erkrankten Tobias Moretti ersetzte, den Jedermann spielen und Salzburg-Debütantin Piasko die Buhlschaft.