Wer gewinnt "Germany’s Next Topmodel"?

Wettbewerb. Das diesjährige Finale von Germany’s Next Topmodel verspricht ein fulminantes zu werden: Stars wie Tyra Banks, Thomas Gottschalk und Ellie Goulding sorgen für Stimmung und unvergessliche Momente. Und dennoch werden alle Augen auf drei Damen gerichtet sein: Sayana, Cäcilia und Simone. Die Beautys haben es bis in die große Finalshow geschafft und wollen heute Abend den Titel holen. Im Vorfeld kristallisierte sich Simone zur absoluten Favoritin heraus. Ob sie am Schluss tatsächlich die Siegerin wird?