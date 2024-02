Amira Pocher spricht über Dating-Probleme

Bei der Opening-Party der Berlinale trat Amira im sexy Lederkleid zwar alleine auf. Verliebt soll sie aber dennoch sein.

Erst im Jänner war Oliver Pochers Ex in Südafrika unterwegs und zeigte sich dort mit ProSieben-Moderator Christian Düren bestens gelaunt. Danach ging es für Amira in die Stadt der Liebe nach Paris, wo Düren - nach Angaben der "Bild"-Zeitung - ebenfalls mit dabei gewesen sein soll. Es scheint, als würde ihr der TV-Beau sehr gut tun. Beim Berlinale-Opening am Donnerstag meinte Amira auf die Frage nach ihrem Beziehungssstatus augenzwinkernd nur "Ich bin absolut glücklich!"

© Instagram ×

Im gemeinsamen Podcast mit ihrem Bruder Hima wird sie zum Thema Düren schon ein wenig konkreter. "Es ist sicher kein kurzer Urlaubsflirt, das kann ich schon mal sagen", ließ Amira durchblicken. Die Zweisamkeit, die Amira und Christian bis jetzt genossen haben sollen, war allerdings ohne ihre beiden Söhne. Der "Bild" verriet Amira jetzt, was die Herausforderung ist, als Mama frisch verliebt zu sein. "Als Mama bist du ein bisschen im Zwiespalt. Damit dieser Mann mich vollständig kennenlernen und man auch gucken kann, ob er überhaupt damit klarkommt – dafür muss er eigentlich meinen Alltag kennen.“

Es sei eine "neue Situation" für sie und vor allem eine Gratwanderung, wann der richtige Zeitpunkt ist, einen neuen potenziellen Partner den Kids vorzustellen. "Das Schwierige als Single-Mama ist, dass der Mann, den man datet, einen nicht komplett kennt. Er kennt ja mein Leben als Mama nicht – mit Flecken auf dem T-Shirt und mit Augenringen", mein Amira dazu.

Dazu kommt, dass vor allem Männer die selbst noch keine Kinder haben vielleicht damit nicht umgehen können, dass Amira Mama ist. Das wurde Amira "erst jetzt so richtig bewusst", wie sie erzählt.

Ob sie mit ihren Aussagen auf Christian Düren anspielt, lässt Amira aber offen.