Heidi Klum überrascht mit Babybauch-Foto

Da staunten ihre Follower nicht schlecht. Haben die Fans etwa etwas verpasst?

Ist Heidi etwa schwanger? Grund dafür war ein neues Posting auf Instagram. Schützend legt sie ihre Hände um ihren Babybauch. Ihr Blick ist nach unten gesenkt und ihre Brüste werden nur durch ihre langen blonden Haare verdeckt. Allerdings hat hier niemand etwas verpasst. Nein, das Topmodel bekommt (noch) kein Baby von Eheman Tom Kaulitz, aber etwas zu feiern gibt es im Hause Klum dennoch.

Heidis Sohn Henry aus der Ehe mit Seal hatte Geburtstag. "Vor 15 Jahren bist du auf die Welt gekommen. Ich bin so stolz, dass du ein Teil von mir bist. Du bist das Strahlen in meinen Augen und die Liebe meines Lebens. Happy Birthsay Henry ... möge dein Geburtstag so besonders sein wie du", schreibt die stolze Vierfach-Mama zu dem Bild aus ihrer damaligen Schwangerschaft und einem späteren Baby-Foto.

Und auch in die Geburtstags-Sause lieferte sie Einblicke. In ihrer Instagram-Story teilte sie Videos. Darin waren Henry und seine Freunde zu sehen, die im heimischen Garten feierten. Unter anderem wurde auf einem großen Fernseher Mario Kart gespielt.