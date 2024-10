Fans müssen noch länger auf das neue Album der Sängerin warten - das ist der Grund...

Der 27. September hätte ein wichtiger Tag für alle Fans von Andrea Berg werden sollen. Für diesen Tag war der Release ihres neuen Albums geplant, das sie vorher wochenlang auf ihren Social-Media-Kanälen angekündigt hat. Das Werk mit dem Titel "Andrea Berg" versprach eines ihrer persönlichsten zu werden. Erschienen ist es aber bis heute nicht. Sehr zum Unmut der Fans.

Andrea Berg Album-Cover © Hersteller

Das aber nicht etwa, weil es noch nicht fertig ist, sondern vielmehr um die PR von ihrem kommenden Auftritt bei Florian Silbereisens "Schlagerboom 2024" mitzunehmen. Somit erscheint das Album erst am 18. Oktober. Viele Fans wollen das aber nicht verstehen.

Andrea Bergs spektakuläre "Atlantis"-Tour führte sie durch die größten Arenen Deutschlands, Österreichs, der Schweiz, Belgiens, Frankreichs und Dänemarks - über 300.000 Besucher strömten zu den Konzerten, um sich in die Traumwelt von Atlantis entführen zu lassen. © Getty Images

"Auch, wenn es promomäßig Sinn macht, finde ich eine so kurzfristige Verschiebung sehr schade!", kommentierte ein User. "Muss das sein? Da freut man sich so lange und dann so was", postete ein weiterer Fan. Ein Fan beschrieb Bergs Taktik sogar als "respektlos" den Fans gegenüber. Der Schlager-Star selbst hat sich zu den Kommentaren bis jetzt nicht geäußert.

Florian Silbereisen und Andrea Berg © Getty ×

Einen Tag nach dem Release wird Berg also am 19. Oktober bei "Schlagerboom" im TV zu sehen sein. Spätestens dann werden auch ihre Fans wieder glücklich sein.