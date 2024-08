Anni und Mowky waren mal beste Freundinnen, nun streiten die beiden Streamerinnen.

Seit Mai geht es nicht mehr um ihre Kernkompetenzen, sondern um einen persönlichen Streit: Anni The Duck und Mowky waren mal beste Freundinnen, nun streiten die beiden Streamerinnen bis aufs Blut! Sie machen einander Vorwürfe, bezichten einander der Lüge...

Vorwürfe

Doch worum geht's? Die eine Mowky wirft der anderen (Anni The Duck) ernste Dinge vor. Es geht um Tierquälerei, Manipulation, freche Allüren und eine äußerst pikante Sex-Party! Die reagierte prompt auf diesen Vorwurf, versuchte sich in einem Video zu erklären: "Ja, an dem Abend ging es um Sex", so die Streamerin. Und weiter: "Jeder hat eine Powerpoint-Präsentation zu dem Thema gemacht.

Zank

Aufklärung und bestimmte Praktiken standen dabei im Mittelpunkt. Anni The Duck erklärte, es sei humorvoll gemeint gewesen. Laut Mowky wiederum sei das alles anders gewesen, für eine bestimmte Person sei die Party geschmissen worden, zum Feiern ihrer Jungfräulichkeit.

Wusste nichts von Party

Doch, so Mowky: „Diese eine Person wusste nichts von dieser Party. Es wurde für diese Person entschieden, dass sie urplötzlich auf dieser Überraschungs-Party ist, die sich um ihre Jungfräulichkeit dreht. Diese Person sollte sich setzen und mitmachen“, erklärt Mowky. Jetzt kritisiert sie sich selbst, mitgemacht zu haben: „Es tut mir vom Herzen leid, dass so etwas und andere Dinge überhaupt passiert sind.“





Besonders heftig: Diese Person soll zu Anni in einem Arbeitsverhältnis gestanden haben. Wen dieser Streit interessiert? Die Followerschar der beiden, die sich in mehrfacher Millionenhöhe befindet!