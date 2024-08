So aufgeladen war die Stimmung noch nie!

Pure Emotionen aller Art und viele Tränen an Tag acht im "Dschungelcamp der Legenden". Doch was ist passiert? Eric hat seit Tagen mit Ängsten zu kämpfen. Sarah macht sich große Vorwürfe. Und auch Mola, Gigi und Elena verdrücken die ein oder andere Träne.

Bei einem Spiel müssen die Stars Zwischenbilanz ziehen und abstimmen: Wer von ihnen hat das Potenzial zur Dschungel-Legende und wer hat diesen Titel absolut nicht verdient? Bei der Dschungelprüfung "Der große Wurf von Mpumpa-Planka" holen Eric und Gigi in schwindelerregender Höhe 6 von 11 Sternen.





ER ist raus

Wenig später muss die nächste Legende das Camp verlassen. Wer? Winfried Glatzeder! Der 79 Jahre alte Schauspieler ist über seinen Exit gar nicht unglücklich, sagt in einer ersten Stellungnahme, wie verrückt der Dschungel eigentlich sei und warum den alle anschauen wollen.

Streit eskaliert

Für die Eskalation des Abends sorgten allerdings zwei andere Camper und dass sogar außerhalb der Show. Denn in "Die legendäre Stunde danach" pickten zwei heftig aufeinander hin. Hanka Rackwitz und Thorsten Legat! Das Moderationsduo Olivia Jones und Angela Finger-Erben wusste gar nicht, wie sie die beiden auseinanderbringen sollten. Zum Glück nur verbal - denn Hanka war vor Ort im Studio, Thorsten zugeschaltet.

Unechtes Verhalten

Hanka pochte darauf, dass es viele Möchtegern-Chefs im Camp gebe und viele, deren Tränen nicht echt seien. Darunter Thorsten Legat. Dieser will sich äußern, doch Hanka fällt ihm ständig ins Wort, bis er schreit: "ICH rede!" Und, weil die Situation, wenn beide zugegen gewesen wäre, vielleicht körperlich geworden wäre, sagt Hanka witzelnd: "Du bist aber nicht da und kannst mir keine knallen."

Vorwürfe

„Sag mal, bin ich jetzt hier im falschen Film?! Wem soll ich denn was Schlechtes antun? Wen mobb ich denn? Was soll dieser Blödsinn überhaupt?“, fragt Dschungel-Legende Legat. Hanka regiert kaum, fängt an, mit einem Gummiwurm herumzuspielen und zu pfeifen. Thorsten reißt der Geduldsfaden: „Wisst ihr was? Ihr könnt mich jetzt am Arsch lecken! Ich hab jetzt keinen Bock darauf!“.

Die Fans freuen sich bereits auf das nächste Zusammentreffen der beiden Streithanseln.