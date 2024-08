WAAS? Manche zahlen Geld dafür, Giulia Siegel rauchen zu sehen?

Tag drei bei den Legenden und es wird... eng: Denn, das Dschungelcamp wird zum Schmuggel-Schauplatz!

Regelverstoß

Offenbar haben die Legenden bereits beim Einzug gegen die Regeln verstoßen – und damit machen sie auch im Camp fröhlich weiter.

Gewalt in der Kindheit

Die Camper müssen ihre Schmuggelware abgeben, was für einige Überraschungen sorgt. Georgina will herausfinden, wer sie am Vortag nominiert hat. Hanka gesteht und Georgina zeigt sich schwer enttäuscht. Die Nachtwache bringt ans Licht, welche traurige Gemeinsamkeit Danni und Thorsten haben, als sie über ihre Erfahrungen mit Gewalt in ihrer Kindheit sprechen. "Dass was mir wiederfahren ist, wünsche ich keinem Menschen", so Thorsten.

Dschungelprüfung

Sonja und Jan verkünden im Camp, dass Danni und Georgina für die Dschungelprüfung "Kompoststation" ausgewählt wurden, bei der die beiden 6 von 11 Sternen holen. Die Stimmung kippt, als Giulia Georgina nach ihrer Prüfung mit ihrem Luxusartikel Babypuder etwas Sauberkeit verschaffen will. Sarah kritisiert Giulias Handlung, da das Teilen von Luxusartikeln nicht gestattet ist. Dies führt zu einer Diskussion zwischen Giulia und Sarah.

Giulia überrascht mit Fetisch-Channel

Apropos Giulia! Die überrascht mit einem Geständnis. Sie habe einen Channel für Menschen mit Raucherfetisch... Denn sie sei: Die bekannteste Raucherin Deutschlands". Wie sie an der Zigarette ziehe, sie halte, das sei nun mal ganz besonders. Manch einen Mann soll das so anturnen, der nehme sie als Vorlage für Masturbation, so Siegel. Ihr Fazit: "Es könnten schon 3.000 bis 4.000 Leute sein, die einfach sehen wollen, wie ich rauche."

Überraschungs-Legende

Die Überraschungs-Legende Elena kommt ebenfalls ins Camp und sorgt mit ihrem Wunsch, bei den Betten zu rotieren, für Unmut bei Georgina… Mit Danni Büchner läufts allerdings noch sehr gut, obwohl die beiden einander nicht wirklich leiden können.