Dieser "Star" flog aus als erster aus dem Ekel-Camp

Zwölf Trash-Stars zogen ins Sommer-Dschungelcamp - doch für einen von ihnen ist bereits in der zweiten Folge Schluss

Es waren nicht die Zuschauer, die entschieden haben, wer das Sommer-Dschungelcamp verlassen muss, sondern die Camper selbst. Und deren Wahl fiel auf einen, der bereits bei Start für Aufregung sorgte. Schauspieler David Ortega musste schon in der zweiten Folge das Camp räumen. Seit seinem Einzug sorgte er nämlich nur für Stress.

Gleich sieben Mitstreiter nominierten Ortega, um ihn loszuwerden. Ebenfalls auf der Abschussliste waren Kader Loth (1 Stimme), Giulia Siegel, Georgina Fleur und Winfried Glatzeder (je 2 Stimmen). Ortega musste das Camp sofort verlassen und durfte sich auch nicht von seinen Mitstreitern verabschieden.

Deja Vu für Ortega

Ortega war 2016 bereits im Dschungelcamp und auch damals war er der erste, der gehen musste. Damals wählten ihn die Zuschauer raus.

Ortega sorgte von Beginn an für Ärger. Erst zog sich Gigi Birofio seinen Zorn zu, als er ín die Runde - leicht ironisch - fragte, ob jemand "Veganier" sei. Ortega fühlte sich angegriffen und keifte Gigi an. Als es bei einer Challenge darum ging, ein Lammhirn zu essen, weigerte sich Ortega, rastete aus und ließ Team-Kollegin Kader Loth hängen - Ergebnis: keine Sterne.

Auch in den Sozialen Netzwerken bekam Ortega sein Fett ab. "Unverantwortlich diesen David rein zu holen, der braucht wirklich Hilfe und das so noch aus zu strahlen finde ich unmöglich." oder "Der Ortega hat meiner Meinung nach nicht alle Buchstaben in der Suppe.", kommentierten User.

In Endeffekt reichte es auch dem anderen Ekel-Campern und David musste sofort gehen. Er durfte sich auch nicht mehr verabschieden, worauf er angesichts seines Rauswurfs wahrscheinlich ohnehin gerne verzichtet hat.