Große Empörung beim Wendler: Seine Nummer wurde veröffentlicht. Jetzt rufen viele an...

War das Absicht oder ein Versehen? In einem Beitrag des RTL Magazins "Exklusiv" wurde die Nummer von Michael Wendler gezeigt.

Autsch! RTL veröffentlicht Nummer vom Wendler

In dem Beitrag ging es darum, dass seine Mutter sich Sorgen macht und Michael erreichen möchte. Zu viel sei in den Medien berichtet worden rund um die Verschwörungstheorien ihres Sohnes! Sie versucht ihn anzurufen, er lehnt ab. Dann schreibt sie ihm eine Chat-Nachricht und schwupps, als die Kamera auf das Handy-Display hält, da sehen wird die Nummer des Schlagerstars, ganz ohne Verzerrung oder Schwärzung...

© Screenshot

Wendler ist verärgert

Michael Wendler habe daraufhin eine Menge Anrufe und Nachrichten bekommen. Er zeigt sich in einer Insta-Story entsetzt, wie mit seinen Daten umgegangen wurde. Nun hat er sich eine neue Telefonnummer besorgen müssen. Im Netz geht die Theorie um, RTL habe die Nummer absichtlich gezeigt, aus Rache für den plötzlichen Ausstieg des Sängers bei DSDS.

Telefonnummer gezeigt: Das sagt RTL

Vom Sender RTL gibt es mittlerweile eine Stellungnahme. Der Beitrag über Michael Wendler sei in der Mediathek nicht mehr abrufbar. In einem Ausschnitt des Berichtes, der in einem anderen Magazin zu sehen war, ist die Nummer mittlerweile gepixelt.