Baby-Freuden: Sarah Knappik ist schwanger

Ausgerechnet im Wien-Urlaub fand die Ex-GNTM-Kandidatin Sarah Knappik heraus, dass sie schwanger ist.

Mit ihren Auftritten bei "Germany's Next Topmodel" oder im RTL-Dschungelcamp wurde sie zur Kult-Zicke. Jetzt überrascht die ehemalige Skandalnudel Sarah Knappik ein süßes Geheimnis: sie ist schwanger! Die 34-Jährige ist bereits im siebten Monat, wie sie gegenüber der "Bild" enthüllt. Herausgefunden hat sie es übrigens in Wien. "Ich war im Sommer mit meinem Freund in Wien und als ich nach einem Ei Benedikt um 9 Uhr morgens noch starke Gelüste auf eine Gulaschsuppe hatte – und diese auch tatsächlich bestellte – hat mich mein Freund mit großen Augen angesehen. Dann wussten wir, irgendetwas ist anders. Und so wurde ein Schwangerschaftstest organisiert ..."

Knappik: "Wollte mein Baby und mich schützen"

Der Rest ist bekannt. Aber warum hat Knappik so lange gewartet, bis sie mit dieser freudigen Nachricht an die Öffentlichkeit geht? "Es gibt eben Menschen, die mir weniger wohlgesonnen sind. Ich wollte erst sichergehen, dass mit meinem Kind alles in Ordnung ist, bevor ich an die Öffentlichkeit gehe. Ich wollte mein Baby und mich schützen", sagt sie.

Ihr Partner will nicht an die Öffentlichkeit

Für Knappik ist es das erste Kind. Wer der Vater ist, möchte sie aber nicht verraten. Er mag nicht an die Öffentlichkeit, sagt sie, doch die beiden kennen sich schon länger und irgendwann hat es dann gefunkt, verrät sie. "Es ist auf jeden Fall nicht Darth Vader", scherzt sie. Na dann... möge die Macht mit ihr sein.