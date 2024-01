Die Liebesgerüchte rund um die Schlager-Stars Beatrice Egli und Florian Silbereisen halten sich hartnäckig.

Einst waren Helene Fischer und Florian Silbereisen DAS Traumpaar der Schlager-Szene. Seit ihrer Trennung sehnen sich die Fans nach einem Ersatz, nach einem neuen Liebespaar in der Schlagerbranche. Seit Sommer fast dauernd im Gespräch für den Posten als "Traumpaar des Schlagers" sind Beatrice Egli und "Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen. Sogar ein kuriose Babygerücht stand kurzzeitig im Raum.

Hintergrund war eine äußerst pikante Aussage, die in Schlager-Kreisen sofort die Runde machte. Silbereisen erklärte, ziemlich verwirrt darüber zu sein, dass Egli angeblich "letztens schwanger von Florian Silbereisen" gewesen sei. „Ich bin ja auch schon 40 Jahre alt, aber dass ich davon so gar nichts weiß...“, so der Moderator. "Fragen wir sie mal selbst".

Das sagt Egli zu den Babygerüchten

Anschließend trat die Schweizerin auf die Bühne beim "Schlagerabschied" von Jürgen Drews und räumte damit auf: Ihre Aussage sei völlig falsch interpretiert worden. "Ich wurde gefragt, was denn die komischste Schlagzeile mit meinem Namen war. Und da habe ich gesagt, dass es eine Schlagzeile war, in der ich schwanger von Florian Silbereisen gewesen sein soll". Offensichtlich wurde das falsch verstanden.

„Wir verstehen uns ja sehr gut, aber noch gibt es keine Babyparty", scherzte Egli dann über die anhaltenden Liebesgerüchte.