Becker: Weihnachts-Treffen mit der Mama

Tennis-Legende besuchte Mama Elvira gemeinsam mit Lebensgefährtin Lilian.

Überrascht. Diese beiden Frauen haben Boris Becker (55) während seiner Haft in London am Leben gehalten: Mama Elvira (87) und Lebensgefährtin Lilian (33) standen ihm stets bei. Mit Letzterer besuchte er Mittwochabend seine Mutter in Leimen. Nur eine Stunde zuvor habe die rüstige Pensionistin von dem hohen Besuch erfahren. „Elvira hat es nicht mehr zum Friseur geschafft. Sie hätte gern gut ausgesehen vor Boris und seiner Freundin“, erzählt eine Bekannte gegenüber Bild.

Dennoch hätte die Mama nicht glücklicher sein können. „Endlich konnte sie wieder ihren Bub drücken und in den Arm nehmen. Sie war nur etwas geschockt, dass er so abgenommen hatte.“ Der Besuch war gleichzeitig auch eine Premiere. Es war das erste Mal, dass Mama Elvira auf Beckers Freundin Lilian de Carvalho Monteiro (33) traf. „Elvira ist von Lilian sehr angetan gewesen. Wegen ihrer Deutschkenntnisse und weil sie ihr einen Kuchen mitgebracht hat. Sie hat Boris ihren Segen für die Beziehung gegeben.“