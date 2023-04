Beckers Freundin bricht ihr Schweigen

Lilian de Carvalho analysiert nüchtern Boris Beckers Größenwahnsinn

Seit drei Jahren schon stärkt Lilian de Carvalho Monteiro (33) dem gefallenen Tennis-Helden Boris Becker (55) den Rücken. Nicht einmal als er ins Gefängnis wanderte äußerte sie sich. Jetzt spricht sie erstmals in der Dokumentation "The World vs. Boris Becker" über das Erlebte und über ihren Liebsten. „Um ein Champion zu sein, muss man glauben, dass man unbesiegbar ist“, sagt sie. Das habe Becker wohl auch im richtigen Leben dazu gebracht, zu denken, dass "man unantastbar ist. Aber so ist es nicht."

Größenwahn brachte den Fall

Lilian hat mit ihren Worten vollkommen recht. Durch seinen Größenwahn wurde er zwar zur vergötterten Legende, doch er brachte ihm auch den Absturz. 2014 lieh sich Becker zum Beispiel 2,1 Millionen Euro zu einem absurden Zins von 25 Prozent. Die Pleite war danach nicht mehr verwunderlich. Lilian hat einen Appell an Boris: "Du musst manchmal verletzlich sein, du musst dir Grenzen und Fehler eingestehen."