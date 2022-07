Blümchen feiert ihre Scheidung

Fünf Jahre sollte die Ehe zwischen Jasmin Wagner (42) und Frank Sippel (50) dauern.

Eigentlich haben sie sich vor fünf Jahren das Ja-Wort gegeben, um für immer zusammenzubleiben. Doch 2020 gaben sie ihr Liebes-Aus bekannt.

Nun ist es offiziell: Blümchen mit Bürgernamen Jasmin Wagner (42) und Frank Sippel (50) sind geschieden. Traurig ist die Sängerin darüber aber gar nicht. Sie feiert ihre Scheidung und sieht sie als neue Chance im Leben.

"Scheidung ist in Ordnung. Trennung ist in Ordnung. Neu anfangen ist in Ordnung. Weiterziehen ist in Ordnung. Allein sein ist in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, ist irgendwo zu bleiben, wo man nicht geschätzt und gewürdigt wird", schreibt Blümchen unter ein Foto, auf dem sie überglücklich ein Bild mit der Aufschrift "just divorced" hält. "Voller Vorfreude auf alles, was nun für mich bereitsteht."