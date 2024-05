Blümchen über spätes Mama-Glück: "Habe mit allem gerechnet"

Die Sängerin wurde mit 42 Jahren zum ersten Mal Mama. In einem Interview erzählt sie, was sich in ihrem Leben verändert hat

In den 90er Jahren war sie der Schwarm der Teenager. Jetzt ist Jasmin Wagner alias "Blümchen" (44) vor allem eins: Mama. Ihre erste Tochter ist mittlerweile ein Jahr alt. Die Sängerin wurde mit 42 zum ersten Mal Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, einem dänischen Unternehmer, macht sie gerade Urlaub auf Mauritius. Im Gespräch mit "Bunte" erzählt sie, was sich seit der Geburt ihres Kindes verändert hat. "Ich habe meine Mitte gefunden. Und gleichzeitig meine große Liebe, mit der ich ins Familienleben gestartet bin. Das macht sehr glücklich", erklärt sie. Über das späte Mama-Glück sei sie unendlich glücklich: "So konnte ich meine Freundinnen beobachten, die mit Anfang 30 Kinder bekamen. Ich bin nicht aus einer Naivität ins Muttersein geschlittert, sondern war vorbereitet, und ich habe mit allem gerechnet. Nur nicht, dass wir so einen tollen Flow haben." Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jasmin Wagner aka ???? (@jasminwagnerofficial) Als die Kleine im November ein Jahr alt wurde, habe sie zu ihrem Mann gesagt, dass es das glücklichste Jahr ihres Lebens gewesen sei. Auf Instagram zeigt Jasmin Wagner Bilder aus dem Urlaub, darauf ist unschwer zu erkennen, dass sie viel Sport macht. Sie selbst meint jedoch, dass ihr der Sport nicht mehr superwichtig sei. "Wenn ich meinen Körper angucke, sehe ich, was er geleistet hat. Ich vergleiche mich nicht mit einer 20-Jährigen. Ich habe das Gefühl, Mütter sind entspannter geworden."