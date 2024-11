Tennislegende Boris Becker trauert um seine Mutter.

Tennis-Legende Boris Becker hat seine Mutter Elvira verloren. Sie starb im Alter von 89 Jahren - nur einen Tag vor seinem Geburtstag.

Boris umgehend informiert

Laut Medienberichten soll sie am Donnerstagmorgen leblos aufgefunden worden sein. In ihrer Wohnung in Leimen (Baden-Württemberg). Sofort soll Sohn Boris per Telefon informiert worden sein. Dann machte er sich auf den Weg aus Mailand.





Anwalt bestätigt

„Ich kann den Tod von Elvira Becker bestätigen. Boris Becker ist in tiefer Trauer", so der Anwalt von Boris, Oliver Moser, zur Bild. Elvira war zeitlebens eine wichtige Bezugsperson für ihren Sohn Boris. Er besuchte sie so oft es möglich war.