In ihrem Oktoberfest-Podcast gibt Cathy Hummels intime Einblicke in ihr Liebesleben.

Schon bei ihrem ersten Auftritt beim diesjährigen Oktoberfest in München wurde schnell klar - die Ex-Frau von Kicker Mats Hummels vor knapp einem Jahr hat Cathy Hummels genug vom Single-Leben. Beim Dirndl trug sie die Schleife links und signalisiert damit, dass sie zu haben sei. Sie verriet ebenfalls, dass sie beim Flirten auf der Wiesn "zumindest eine neue Handynummer in ihren Kontakten gespeichert". Ob es die große Liebe ist, kann sie noch nicht sagen.

Podcast-Geständnis

Mehr verriet sie in ihrem Podcast, zu dem sie Moderator Aaron Troschke eingeladen hatte. Auf seine Frage, wie viele Dates es bei Cathy brauche, damit man sie küssen darf, zeigt sich Hummels locker. "Also, wenn ich ein bisschen was getrunken habe, knutsche ich unglaublich gerne“, grinst Cathy. Und erzählt weiter: „Dann knutsche ich auch Frauen. Dann ist es mir total egal, dann will ich einfach nur knutschen.“

© Getty Cathy Hummels und Sarah Engels ×

Auch die Frage, nach der Anzahl der Männer, die es in Cathys Bett geschafft haben, ist kein Tabu für sie. " Das ist an einer Hand abzählbar. Ich öffne mein Schloss doch nicht für jeden. Ich kann das nicht, für mich ist das sehr, sehr privat.“ Somit dürfte es bei der feschen 35-jährigen wohl meist nur beim Schmusen bleiben. Davon kann sie aber einige Storys erzählen.

© Instagram Scharf: Cathy Hummels ×

Cathys Schmuse-No-Gos

Männer die nicht küssen können, haben bei Frau Hummels keine Chance und widern sie an. "Das sind dann so nervöse Knutscher. Da ist die Zunge raus und rein und du denkst dir nur: Okay, please stop it now!“, ätzt Cathy. Ein weiteres No-Go für sie ist Mundgeruch. "Ich habe deswegen immer Kaugummi dabei. Ein Mann kann noch so schön sein, aber wenn der stinkt, ist es vorbei."

Wenn Cathy Hummels aber jemand wirklich gefällt und sympathisch ist, wird es für sie nicht einfach, "weil die private Cathy unfassbar schüchtern ist", wie sie verrät. "Wenn mir jemand wirklich gefällt, dann werde ich komisch", gesteht sie. Darum würde sie auch nie in einer TV-Kuppelshow wie "Bachelorette" mitmachen, um ihren Traummann zu finden.