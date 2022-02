Chemo: So rettete Sonya Kraus ihre Haare

Im Herbst letzten Jahres wurde bei Moderatorin Sonya Kraus Brustkrebs diagnostiziert

Sie ließ sich beide Brüste abnehmen, entschied sich für die härteste Behandlung - Moderatorin Sonya Kraus (48) sagte dem Brustkrebs radikal den Kampf an. „Ich habe dem Krebs einen Namen gegeben: Karl Arsch." In einem Video sagt Kraus: „Schnipp, schnapp, beide Brüste ab. In der gleichen OP ließ ich sie dann wieder aufbauen. Hallo Silikon! Wow! Das Ergebnis ist dufte. Die werden nie wieder hängen! Man muss immer das Augenmerk auf die positiven Dinge richten ...“

Chemotherapie löste Panik aus

Derzeit stecke Sonya mitten in der Chemotherapie. Ihre Haarpracht wolle sie auf keinen Fall verlieren, daher hat sie sich für eine spezielle Methode entschieden. Eine Kühlhaube rettet ihre Mähne. Die Haube wird während der Chemo-Sitzung angelegt und kühlt die Kopfhaut auf sieben bis acht Grad runter. Dadurch sinkt die Durchblutung der Blutgefäße und es gelangt weniger Gift in diese Regionen. Somit werden die Haarwurzeln nicht angegriffen. "Es geht mir fantastisch", sagt Kraus.