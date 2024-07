Am Abend will sich der „Goodbye Deutschland“-Star und Dschungelcamper dann zu Wort melden. Ihm drohen bis zu drei Jahre Haft bzw. eine Geldstrafe.

NÖ: Gespannter Blick nach Wiener Neustadt: Heute findet der Prozess gegen USA-Auswanderer Chris Töpperwien statt.

Festnahme

Was sind die Umstände? Bei seinem Versuch, wegen einer TV-Produktion nach Deutschland einzureisen, klickten bei dem 50-Jährigen Currywurs-Influenzer Chris Töpperwien am Flughafen in München Anfang Mai die Handschellen. Die Bundespolizei nahm ihn wegen eines vorliegenden europäischen Haftbefehls in Gewahrsam.

Vorwürfe

Töpperwien wurde von seinem ehemaligen Arbeitgeber in Österreich angezeigt, weil er angeblich Privatzahlungen mit der Firmenkarte für einen Gartenschlauch getätigt haben soll. Auch Messer und Grillgewürze sind ein Thema. Gegenüber RTL sagt er: In meinen Augen sind diese Vorwürfe unfassbar schockierend."

Der Kölner saß deswegen insgesamt zwölf Tage hinter Gittern, bis er schließlich nach Österreich ausgeliefert wurde. Dort ließ man ihn dann wieder auf freien Fuß.

Haltlos

VOX und RTL+ zeigen seine ganze Geschichte heute, am Montag, 8. Juli 2024, um 22:15 Uhr bei "Goodbye Deutschland – Familie Töpperwien". Der Auswanderer spricht in der Sendung exklusiv und ausführlich über den Tiefpunkt seiner Karriere, seine tagelange Odyssee durch deutsche Gefängnisse und die gleichzeitige Leidenszeit seiner Familie in Los Angeles und Köln. Chris Töpperwien: "Ich wusste nicht, dass gegen mich ein Haftbefehl vorlag. Die gegen mich gerichteten Vorwürfe sind haltlos".