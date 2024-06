Verhaftet! Chris Töpperwien in Österreich vor Gericht

Geschäftspartner erheben immer wieder schwere Vorwürfe gegen den "Currywurstmann"

Reality-TV-Star Chris Töpperwien (50) wurde wegen schwerer Vorwürfe seiner einstigen Geschäftspartner am Flughafen München festgenommen. Bald steht er aber in Österreich vor Gericht, obwohl der Auswanderer mit seiner Frau Nicole und Sohn Lino in Los Angeles lebt. Warum? Es lag angeblich ein Europäischer Haftbefehl vor und so wurde Töpperwien bei seiner Ankunft in Deutschland sofort verhaftet.

Gerichtstermin in Wiener Neustadt

Das Strafverfahren und die Anzeige wurden in Österreich gemacht, weshalb er sich auch hier vor Gericht verantworten muss. Schon seit 14. Mai soll Töpperwien in der Alpenrepublik weilen. Nächste Woche (8. Juli) hat er einen Gerichtstermin auf dem Landesgericht Wiener Neustadt. Das berichtet "Bild". Es gehe um Betrug und Veruntreuung. Töpperwien sei 2021 bei einem österreichischen Handelsunternehmer als Geschäftspartner eingestiegen.