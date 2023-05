Ciao Deutschland: Boris Becker und Lilian wandern nach Italien aus

Seine Haft in England war eine Zäsur für Boris Becker. Jetzt genießt der 55-Jährige sein neues Leben – allerdings nicht in Deutschland.

Offiziell ist Becker noch bei seiner Mutter in Leimen (Baden-Württemberg) gemeldet, tatsächlich dürfte Boris seit kurzer Zeit weiter südlich leben: Wie die Bild berichtet, ist die deutsche Tennis-Legende nämlich nach Italien ausgewandert. Zuletzt lebten er und Lilian noch in Stuttgart in der Wohnung eines Freundes, der ihn am 15. Dezember nach seiner Haftentlassung per Privatjet ausfliegen ließ.

Jetzt heißt es also: Dolce Vita statt Deutschland! Genauer gesagt sollen sich Boris und Lilian in Mailand niedergelassen haben. In der Modestadt wurde er in den vergangenen Wochen mehrmals gesichtet, etwa im exklusiven Casa Cipriani oder an der Bar des 5-Sterne-Hotels Portrait Milano.

Mailand? Becker schweigt (noch)

Ein weiterer Hinweis: Am Wochenende flog das Paar zur Laureus-Gala nach Paris – dabei stiegen die beiden aus einer Maschine aus Mailand. Auf Bild-Nachfrage, ob er nun dort wohne, gab Becker keinen Kommentar ab.

Was ihn nach Mailand verschlägt? Einerseits deutete Becker bereits in seinem ersten Interview nach der Haft an, wohl nicht sein restliches Leben in Deutschland verbringen zu wollen. Andererseits hat seine Partnerin Lilian seit ihrer Studienzeit in Rom eine Verbindung zu Italien.