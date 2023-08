Cora Schumacher: So viel verdient sie mit Only Fans

Die Fans bringen die Kasse von Ralf Schumachers Ex zum Klingeln

Ihren Körper musste sie erst lieben lernen, dafür zeigt Cora Schumacher (46) diesen jetzt umso freizügiger. Seit geraumer Zeit verdient sich die Ex von Ralf Schumacher auf der Erotik-Plattform "Only Fans" etwas dazu. Dort liefert sie heiße Bilder, für die ihre Fans gerne tief in die Tasche greifen.

© ALL ×

30 Euro pro Monat für ein Abo

Monatlich bezahlen ihre Follower 30 Euro, nur um ihre Bilder sehen zu können. Das summiert sich, wie Cora jetzt auf RTL verriet. "Also es sind jetzt in etwas über 24 Stunden nahezu 10.000 Euro gewesen." Oben ohne zeigt sie sich gerne, doch eines ist ihr dann doch wichtig: "Meine Seite wird zwar freizügig sein, aber definitiv ästhetisch bleiben."

© ALL ×

Die Unternehmerin zeigte sich bereits 2015 nackt im „Playboy“-Magazin. „Ich liebe meinen Körper und warum soll ich das nicht mit anderen teilen? Das sollte ja eigentlich kein Problem mehr sein seit dem ‚Playboy‘.“