Daniela Katzenberger: Shitstorm wegen Red-Carpet-Debüts ihrer Tochter

Die neunjährige Sophia sorgte für ganz viel Wirbel bei der McDonald's Benefizgala

Ein Prinzessinnenkleid, dezentes Make-up im Gesicht, und ein passender Haarreifen. Für Daniela Katzenbergers (38) Tochter Sophia war es ein ganz magischer Moment. Bei ihrem ersten Red-Carpet-Auftritt durfte sie mit Mama und Papa für die Kameras posieren und sogar schon eigene Interviews geben. Dabei stellt sich die Nachwuchs-Katze wie ein Profi an.

Mehr lesen:

Kritik im Internet

Dennoch hagelte es Kritik für Daniela Katzenberger. Die Benefizgala in München sei zu spät für eine Neunjährige gestartet. Diese habe allerdings bereits um 18:30 Uhr begonnen. Außerdem sei Sophia bereits um 20 Uhr im Hotelzimmer gewesen. "Kinder gehören beschützt und behütet, dass die Mutter das nicht gebacken bekommt, war ja klar, dass Lucas da nicht Einhalt gebietet – unfassbar und unendlich traurig für dieses kleine Mädchen", schreibt ein User.

"Einfach nur traurig"

"Ich mag Daniela ja sehr gerne. Aber dass die Kleine so geschminkt wird, als ob sie erwachsen wäre, ist einfach nur traurig." In diesem Punkt gibt sogar Daniela den Fans recht: "Kann man sich darüber streiten, ob das pädagogisch wertvoll ist? Ich durfte das als Kind auch". Andere User nahmen Daniela Katzenberger aber auch in Schutz. "Ein wunderschönes Mädel, ganz die Mama. Egal, ob geschminkt oder nicht. Und ihr lieben Muttis: Kümmert euch doch bitte um eure eigenen Kinder", schreibt eine.