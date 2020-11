Danni Büchner, die Witwe von Jens Büchner scheint frisch verliebt zu sein.

Vor zwei Jahren starb Kult-Auswanderer Jens Büchner an seiner Krebserkrankung, ganz kurz nach seinem 49. Geburtstag. Lange trauerte seine Witwe Danni um ihn, schilderte ihre Gefühle, das Vermissen auch gelegentlich auf Facebook. Immer im Blickpunkt dabei: Die gemeinsamen Kinder, die Zwillinge Jenna und Diego.

Danni Büchner: Jeden Tag schätzen

Trotz oder vielleicht auch gerade wegen der Trauer stellt Danni eines klar: Sie lebt im Jetzt, will jeden Tag schätzen. Vor einige Zeit hat sie auch gemeint, sie wolle nicht für immer alleine bleiben.

Danni Büchner: 'Habe jemanden kennengelernt'

Nun dürfte es tatsächlich einen neuen Mann in ihrem Leben geben. Via Instagram sagt die 42-Jährige auf dem Kanal von "Goodbye Deutschland": "Es ist tatsächlich so, mir geht es gerade sehr gut. Es gibt jemanden, den ich sehr nett finde. Und wir schauen, was passiert." Aktuell sei sie noch in der Kennlernphase, meint sie zu ihrem Beziehungsstatus.