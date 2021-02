Das Baby ist da: Lena Meyer-Landrut ist Mama

Lena Mey-Landrut versetzt ganz Deutschland in Verzückung. Ihr Ehemann Mark Forster wurde mit Maxi-Cosi gesichtet.

Nach Angaben der „Bild-Zeitung“ wurde die 29-Jährige bei einem Spaziergang in Berlin gesehen. Das Besondere aber dabei, Mark und Lena waren nicht alleine, ihr Göttergatte trug bei dem Spaziergang einen tragbaren Babysitz mit sich.

Laut „Bild.de“ ist es ein Junge. Für die ehemalige ESC-Gewinnerin ist es das erste Kind.

Die ersten Reaktionen vieler Fans ließen auf den Social Media Kanälen nicht lange auf sich warten.

Das Baby von Lena Meyer-Landrut ist da.



Als die Krankenschwester fragte, wann wollt ihr nach Hause, sang Mark Forster „Übermorgen“, denn erst dann sagen wir hier „Au Revoir“ — Dr. Trash (schlafender Joe) (@schlafenderJoe) February 16, 2021

Lena Meyer-Landrut ist Mama geworden. Über die Mütze des Sprösslings wird noch spekuliert. — Georg Gigler (@gegisa) February 16, 2021

Lena nicht mehr bei "The Voice"

Lena und Mark waren in den vergangen Jahren Teil des erfolgreichen TV-Formats „The Voice“ als Jury-Mitglied tät. Jedoch musste die Sängerin ihren Stuhl bei der Nachwuchsversion "The Voice Kids" räumen. Ob ihr Ehemann in der neuen Staffel zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.