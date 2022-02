'Der Bachelor': Fake-Kuss sorgt für Drama

Fans sind sich sicher, dass Dominik Stuckmann nur unter Regieanweisung schmust

Dating-Shows wie "Der Bachelor" begeistern die Fans durch ihre unvorhersehbaren Romantik-Momente. Wenn dann aber plötzlich eine Regieanweisung zu hören ist, verliert die Sendung an Spannung. In den ersten Folgen der neuen Staffel ist Dominik Stuckmann schon mehreren Kandidatinnen nähergekommen – Eifersüchteleien zwischen den Frauen blieben im Anschluss nicht aus. Bis zu Folge vier schmuste er bereits mit Jana-Maria Herz und Nele Wüstenberg.

Achtung, Spoiler!

Und auch in der fünften Show geht der Bachelor wieder auf Tuchfühlung. Auf Tiktok sorgt zurzeit ein Video der Sendung für Aufregung. Darin zu sehen: Dominik und eine der Damen kurz bevor es zum Kuss kommt. "Küssen", hört man im Hintergrund. Zumindest, wenn man einer Userin Glauben schenken will. "Natürlich gibt es keine Regieanweisung beim Bachelor", klärt RTL auf. Vielmehr kam es an der Stelle zu einem Missverständnis durch den Song, mit dem die Szene unterlegt ist: "Prism of Love" von Blakey feat. Jones. Zur weiteren Klärung führt der Sender aus: "Zugegeben, das englische Wort 'prism' klingt ähnlich wie 'küssen'.