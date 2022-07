DJ Ötzi entkam Flammen-Inferno in Deutschland

Auf einem Gelände eines Reifengroßhändlers im deutschen Gammertingen ist in der Nacht ein Großfeuer ausgebrochen. Nebenan fand eine Hochzeitsfeier des Firmeninhabers statt, bei der DJ Ötzi auftrat.

Kurz vor Mitternacht ist am Samstag laut Angaben des Polizeipräsidiums Ravensburg die neu errichtete Lagerhalle mit Verwaltungstrakt beim Gammertinger Reifenhersteller Göggel in Brand geraten. "Der entstandene Schaden kann bislang nicht genau beziffert werden, wird aber auf mehrere Millionen Euro geschätzt", teilte die Polizei am Sonntag mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen erlitten fünf Menschen leichte Verletzungen. Vier von ihnen kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus, eine weitere Person habe bei einem Sturz eine Platzwunde erlitten. Laut Polizei waren in der Nacht 380 Feuerwehrleute, der Rettungsdienst mit 40 Personen, fünf Notfallseelsorger und zwei Streifen der Polizei im Einsatz.

Ermittler prüfen laut Polizei, ob ein Feuerwerk von der Hochzeitsfeier im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnte. Nach Angaben des Gammertinger Bürgermeisters Holger Jerg hatte auf dem Gelände der Firma eine Hochzeitsgesellschaft gefeiert. Bei der Hochzeit trat DJ Ötzi auf und ein Red-Bull-Team soll mit vier Jets in einer Kunstflieger-Formation über die Hochzeitsgesellschaft gedüst sein und ein Herz geformt haben. Das berichtet die "BILD".