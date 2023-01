Dschungel-Beauty zieht für Playboy blank

Cecilia Asoro gibt bereits vor dem Ekel-Camp viel von sich preis

Am 13. Jänner heißt es wieder "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Dann kämpfen mehr oder weniger berühmte Promis um den Titel "Dschungelkönig" oder "Dschungelkönigin". Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin nutzt die Zeit vor dem Camp bereits, um auf sich aufmerksam zu machen. Die 25-Jährige zog sich für den "Playboy" aus, sie ziert sogar das Cover der neuen Ausgabe. „Viele Leute werden sich freuen, mich supporten und natürlich wird es immer Menschen geben, die das überhaupt nicht gut finden. Aber das ist mir so egal, weil ich so stolz darauf bin, auf dem Cover vom ‚Playboy‘ zu sein", sagt sie gegenüber Bild.

Nackt-Versprechen für den Dschungel

Allen Zusehern verspricht sie auch während der Dschungelzeit aufregende Momente: „Ich habe keine Probleme damit, im Dschungelcamp nackt vor der Kamera zu duschen.“ Vielleicht auch gemeinsam mit einem ihrer Camp-Kollegen? "Nein, ich bin derzeit nicht auf der Suche. Und da ist jetzt auch niemand, wo ich denke, dass er mich interessieren könnte." Es solle sie niemand wegen ihres Aussehens unterschätzen. "Mit wem ich nicht klarkomme, der merkt das sehr schnell.“