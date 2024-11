Dschungel-Star Sarah Kern: "Keinen Bock mehr auf Sex"

Eigentlich galt sie als Sexsymbol, doch jetzt will Sarah Kern offenbar nichts mehr von der schönsten Nebensache der Welt wissen.

Sie war im Playboy, galt immer als Sexsymbol und machte nie ein Geheimnis daraus, dass sie viele Männer näher kennenlernte. Doch jetzt stimmt Sarah Kern nachdenkliche Worte an. Seit ihrer Trennung von Unternehmer Tobias Pankow habe sie nämlich keine Lust mehr auf den Akt an sich. „Ich hab’s ja bei mir komplett abgehakt", erklärt sie auf Instagram. Die Gründe dafür? „Ich glaube, ich schäme mich – weil ich falsche Typen an mich rangelassen habe. Da ekel ich mich nach wie vor.“

Kern: „Kann nicht mehr lieben“

Sarah Kern wird noch konkreter, denn eine Beziehung habe sie sehr geprägt: „Ich habe gedacht, dass ich den Mann sehr liebe. Ich habe ihn sehr geliebt. Und ich glaube, dass da viel kaputtgegangen ist und ich seitdem nicht mehr lieben kann.“ Wer sich hierbei angesprochen fühlen sollte, ließ sie offen. Auch die Zeit, als sie Dating-Apps wie Tinder zu intensiv nutzte, habe sie zerstört.

„Sex mit Aufmerksamkeit verwechselt“

Sie habe viele Männer gedatet mit denen sie auch "geschnackselt habe". Damals habe sie "Sex mit Aufmerksamkeit oder beliebt sein verwechselt". Das passiere ihr heute aber nicht mehr. Heute könne Kern das einfach nicht mehr: "Das ist der Unterschied zu früher. Deshalb habe ich keinen Bock mehr auf Sex", sagt sie.