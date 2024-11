Simone Lugner über traurigstes Weihnachtsfest: "Kommen nicht zusammen"

Für die Weihnachtszeit hätte Simone Lugner eigentlich einen Wunsch, doch der wird ihr auch heuer nicht erfüllt.

Die Besinnlichkeit der Weihnachtszeit gibt es meist nur in Filmen zu bestaunen, im echten Leben macht der Vorbereitungsstress den Kern des Fests der Liebe zunichte. Auch Simone Lugner kann ein Lied davon singen. Sie muss noch dazu Weihnachten ohne ihren verstorbenen Mann Richard Lugner (†91) durchstehen. Der Erbstreit kommt noch dazu. Dabei hätte "Bienchen" einen einfachen Wunsch.

Für Richard Lugner war der Christbaum immer wichtig. © zVg

Simones Weihnachtswunsch

Im Gespräch mit oe24 verrät Simone Lugner, wie Weihnachten heuer für sie ablaufen wird: "Es wird vermutlich so werden wie früher auch. Unsere Familien kommen alle nicht an einen Tisch zusammen. Das hat verschiedene Gründe. Ich habe mir immer ein Weihnachten gewünscht wie in den amerikanischen Filmen. Stattdessen ist es jedes Jahr ein Marathon."

Kein Baum wegen der Vierbeiner

Der Baumeister hat es immer geliebt, die Familie in der Villa zusammenzubringen und unter dem Christbaum Geschenke auszupacken. Simone wird diese Tradition nicht weiterführen.

"Ich habe draußen einen schönen Baum. Auf dem sind standardmäßig schon Lichterketten angebracht. Schön schauen sie ja schon immer aus, aber ich glaube meine russische Katze täte den Baum sofort abräumen."