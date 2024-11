Promi-Figaro Josef Winkler: Neuer Job nach Unfall und Koma

Nach 40 Jahren ging Josef Winkler als Friseur der Reichen und Schönen mit Ende 2023 in Pension. Jetzt frisiert er wieder Promis.

40 Jahre lang stand Figaro Josef Winkler mit seinem Salon im Dienste der Reichen und Schönen. Ende letzten Jahres machte er Schluss und ging in Pension. Kurz zuvor hatte er einen schweren Treppensturz, nach dem er gar im Koma lag. "Seit dem Unfall kann ich nur mehr teilweise arbeiten. Ich kann meine Hand nicht mehr ganz heben, was in meinem Job natürlich fatal ist", sagte er damals gegenüber oe24. Es sah so aus, als könnte er nie wieder seinen Beruf ausüben. Doch jetzt feiert der Friseur von Sebastian Kurz, Mausi Lugner und vielen weiteren sein Comeback.

Noble Adresse

Winkler arbeitet seit einer Weile geringfügig bei "Style It - Mina & Nikolina" am Ruprechtsplatz 1 im ersten Bezirk. Dort lud er am Mittwoch gemeinsam mit Mausi Lugner zum vorweihnachtlichen Get-together mit Frisuren-Tipps für die besinnliche Zeit. Auch Verlegerin Ekaterina Mucha schauten auf ein Gläschen vorbei. Sie alle freuen sich, dass Winkler wieder zurück ist. Josef zeigte dann auch gleich, wie man die Haare mit einem Dutt am besten unter der Zipfelmütze versteckt.

Herzensangelegenheit

Winklers Salon lebt ebenfalls weiter. Der Friseur hat diesen an eine Mitarbeiterin übergeben, damit diese ihn weiterführen kann. Es war eine schwere Entscheidung, aber auch eine Herzensangelegenheit.