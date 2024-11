So viel verdient Simone Lugner bei "Dancing Stars"

Je weiter Richard Lugners Witwe in der ORF-Show kommt, desto mehr klingelt es in ihrem Börserl

Die Gagen der "Dancing Stars" zählen zu den am besten gehüteten Geheimnissen am Küniglberg. In den besten Jahren sollen die Stars bis zu 90.000 Euro für ihre Teilnahme an "Dancing Stars" erhalten haben. Das ist allerdings schon länger vorbei, wie ein Insider gegenüber oe24 erklärt. Zu den Top-Verdienern der kommenden Staffel soll jedenfalls Simone Lugner zählen. Ein Vermögen bekommt sie dennoch nicht für ihre Teilnahme.

Richard und Simone Lugner beim Hochzeitstanz © Tischler ×

"Reich werde ich dabei nicht. Zumindest nicht an Geld. Alles andere ist eine Erfahrung", scherzt Simone im oe24-Talk. Als Gage gilt beim ORF das Erfolgsprinzip - je länger man dabei ist, desto mehr verdient man. Die Promis werden pro Woche bezahlt und so kann bei den Finalisten schon eine schöne Summe zusammenkommen. Aus dem Umfeld des ORF ist zu vernehmen, dass Simone - sofern sie ins Finale kommt - zwischen 30.000 und 40.000 Euro bekommen soll. Bei zehn Shows, würde das einer Wochen-Gage von 3.000 bis 4.000 Euro entsprechen.

Simone Lugner © Tischler ×

Das Finale ist auch gleichzeitig Simones ehrgeiziges Ziel. "Ich glaube schon, dass ich auf jeden Fall bin in den späten Sendungen dabei sein werde. Das wäre natürlich schön", zeigt sich Lugners Witwe selbstbewusst. Dafür ist sie auch bereit, alles zu geben. "Ich werde sicher Muskelkater haben ohne Ende und wahrscheinlich werden meine Füße auch ein bisschen weh tun, weil ich bin es nicht gewohnt, auf Stöckelschuhen zu gehen und zu tanzen. Es wird sicher für für den Körper sehr anstrengend sein und dann, wenn man vor der Jury tanzt, natürlich dann auch noch mal die mentale Anstrengung", erklärt Simone.

Auszeit bei der Comic Con

Simone Lugner als "Daenerys Targaryen" © zVg ×

Die Zeit bis zum Trainingsstart am 17. Trainingsstart der "Dancing Stars" wird Simone an ihrer Fitness arbeiten, damit sie eine gute Kondition für die harten Wochen hat. Aber ein wenig Spaß muss dazwischen auch noch drin sein. So besuchte Simone mit ihrer Schwester Renate die Wiener Comic Con - natürlich "incognito" mit Verkleidung.

"Ich bin als Deanerys Targaryen aus 'Game Of Thrones' gegangen. Meine Schwester war als Figur aus einem Horror-Videospiel verkleidet", grinst Simone. Spaß hatte sie auf jeden Fall und konnte für ein paar Stunden dem Alltag entfliehen.