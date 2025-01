Dschungelcamp: DIESER Star trennte sich kurz vor dem Start

Einer der Ekel-Camper fliegt ohne seinen Partner nach Australien. Dahinter soll laut Medienberichten eine Trennung stecken.

Er ist definitiv einer der schrillsten Kandidaten der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel: Reality-TV-Star und Influencer Sam Dylan will in Australien für ganz viel Drama sorgen. In einer Fragerunde auf Instagram beantwortet er auch schon im Vorfeld viele Fragen, die seine Follower interessieren. Unter anderem zeigt er dabei auch Chats mit dem RTL-Team. Eine Frage, die seine Fans brennend interessiert: "Wer begleitet dich?"

Mehr lesen:





Rafi bleibt in Deutschland

Schließlich darf jeder Kandidat eine Bezugsperson nach Australien mitnehmen. Dylans Antwort lässt die Follower rätseln. Er schreibt: "Eigentlich war Rafi geplant." Damit ist natürlich sein Partner gemeint. Warum sein Liebster doch nicht mitkommt, beantwortet er vorerst nicht.





Fake-Beziehung?

Schnell werden Spekulationen gemacht. Sam und Rafi waren schließlich schon einmal getrennt und verkündeten dann letztes Jahr ihr Liebes-Comeback. Als die beiden gemeinsam am "Sommerhaus der Stars" teilnahmen wurde ihnen immer wieder unterstellt, dass ihre Liebe nur Fake sei. Jetzt soll sich das Paar also abermals getrennt haben. Am 24. Jänner startet die 18. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Dann wird Sam hoffentlich aufklären, was passiert ist.