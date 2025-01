Dieses Jahr sollen besonders viele pikante Details ans Licht kommen...

Die Liste der teilnehmenden Personen ist bekannt, das Datum steht und die Fans sind bereits aufgeregt: Das Dschungelcamp 2025 kann also starten!

Grenzgang

Ab dem 24. Jänner ist es wieder soweit und die Promis dürfen an ihre Grenzen gehen - und wir dabei zusehen, wie sie sich von Krabbeltierchen anregnen lassen müssen, selbige verspeisen sollen oder in andern Spielen an ihre Grenzen gehen.





Lebensbeichten

Doch die Prüfungen im Dschungel sind nicht das einzig spannende. Nein, wenn es Nacht wird und sich die Teilnehmer zusammen am Feuerplatz einfinden, dann kommt oft die eine oder andere Lebensbeichte ans Licht.

Mit Spannung erwartet werden - unter anderem - die Aussagen, die Schlagerstar Anna-Carina Woitschack machen wird. Sie ist noch mit Stefan Mross verheiratet. Die Scheidung gestaltet sich als sehr schwierig. Immer wieder ist eine mögliche Pleite auf seiner Seite Thema, sowie dass er gerne dem Alkohol zuspricht. Wird Anna-Carina umfassend schmutzige Wäsche waschen?





Spekulationen

Nein, sagt sie im Vorfeld, nicht unbedingt: "Es gab viele Spekulationen und den einen oder anderen Giftpfeil, und ich weiß, dass einige denken, ich gehe in den Dschungel, um über irgendetwas auszupacken. Aber das ist nicht meine Intention. Ich LIEBE Herausforderungen und Abenteuer – ich mache das, worauf ich Lust habe, und genau deshalb bin ich dabei. Als junge, selbstbewusste Frau treffe ich meine Entscheidungen selbst, und diese Entscheidung ist ein weiterer Schritt, mich selbst herauszufordern und zu wachsen."

Allerdings will sie nichts ausschließen: "Ich lasse mir aber auch nicht den Mund verbieten und werde im Dschungel sagen, was ich in dem Moment fühle." Wir dürfen uns also darauf einstellen, doch einiges von Stefan Mross zu hören.