Die Ex von Boris Becker will jetzt ihr wahres Ich zeigen!

Bald schon ist es so weit und das Dschungelcamp, so wie es TV-Deutschland liebt, kommt zurück!

Neuerungen

Ab Freitag, den 24. Januar 2025 präsentieren die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen das Original täglich zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr. Ein Novum, denn zum ersten Mal in der Geschichte des Dschungels laufen alle 17 Live-Shows bereits in der Primetime bei RTL – und im Live-Stream auf RTL+.

Wer gewinnt?

Die 18. Staffel startet am ersten Tag direkt mit einem dreistündigen Live-Spektakel voller Spaß und Abenteuer. Per Telefon-Voting entscheiden in der neuen Staffel auch wieder die RTL-Zuschauer, wer in Woche 1 zu den spektakulären Dschungelprüfungen antreten und wer in Woche 2 das Camp verlassen muss. Im großen Finale küren die Zuschauer am Sonntag, 9. Februar 2025 die neue Dschungelkönigin oder den neuen Dschungelkönig.





Das ist Lillys Ansage

Eine der Camperinnen, auf die sich viele freuen, ist Lilly Becker. Das 48 Jahre alte Model hat schon einige Ansagen im Vorfeld gemacht, die aufhorchen lassen!

"Viele Leute haben im letzten Jahr meinen Namen missbraucht und über mich gesprochen. Das hat mir innerlich geschadet. Ich war nicht mehr auf Social Media, weil ich Angst hatte. Ich hatte Angst, was die Leute über mich denken. Und jetzt ist Schluss mit lustig: Lilly, zeig dich!"

"Ich mache das nicht, um mich selbst zu entdecken, aber um meine Stärke wiederzufinden. Social Media und die Presse haben mich nicht gebrochen, aber ich habe mir selbst nicht vertraut. Ich habe mich zurückgezogen und das sollte man nicht. Du solltest immer zeigen, wie du bist und wo du bist."

"Ja, ich brauche Geld, denn ich bin nicht 'Lilliefee'. Ich muss jeden Monat meine Kosten decken."

"Wir sind seit sieben Jahren nicht mehr zusammen. Er ist neu verheiratet, der Vater meines Kindes. Becker ist ein starker Nachname, den ich liebe und für den ich auch dankbar bin."

"Ich bin 48 Jahre alt. Ich habe viele Sachen erlebt. Gute Zeiten, schlechte Zeiten und spannende Zeiten. Ich habe natürlich etwas zu erzählen…"

Becker wird begleitet von Birgit Fischer-Höper, ihrer Managerin). Auch fix mit dabei ist Reality-Star Maurice Dziwak (26)

ER auch wieder dabei

Kultarzt Dr. Bob ist auch im neuen Dschungelabenteuer bei RTL wieder mit dabei und sorgt für die unverzichtbare Expertise. Wer die ganzen zwölf Star-Camper sein werden, wird demnächst bekannt gegeben.