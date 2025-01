Dschungelcamp: Drei Geheimnisse über "Dr. Bob" enthüllt

Er ist seit über 20 Jahren eine der Schlüsselpersonen im Dschungelcamp. Viel ist allerdings bisher nicht über den "Arzt" bekannt.

Ein Dschungelcamp ohne Dr. Bob ist mittlerweile unvorstellbar. Der Wildnis-Arzt zählt seit über 20 Jahren zum Fixbestandteil der Reality-TV-Shows. Viel ist allerdings dennoch nicht über den ergrauten Star bekannt. Erst vor Kurzem wurde sein richtiger Name enthüllt. Robert McCarron ist 74 Jahre alt und hat nicht nur im deutschsprachigen Raum Bekanntheit erlangt. Wir enthüllen drei Geheimnisse, die Sie noch nicht wussten.

Geheimnis Nummer eins:

Dr. Bob wurde nicht in Deutschland bekannt, er war bereits von Anfang an bei der britischen Version "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" dabei. Die erste Staffel wurde 2002 ausgestrahlt. Mittlerweile ist er aber nur noch im deutschen Dschungelcamp zu sehen.





Geheimnis Nummer zwei:

Dr. Bob ist kein richtiger Arzt. Er hat jedoch eine abgeschlossene Ausbildung als Sanitäter und Pflegekraft. Medizinisch kennt er sich also aus, wenn jemand Hilfe benötigt.

Geheimnis Nummer drei:

Dr. Bob hat schon in großen Hollywood-Produktionen mitgewirkt. In den 80ern und 90ern war er als Make-up-Artist für Prothesen und Spezialeffekte zuständig. Unter anderem hat er in Blockbustern wie "Matrix" und "Mad Max II" mitgewirkt.





Am 24. Jänner geht es wieder los, dann rufen Sonja Zietlow und Jan Köppen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus".