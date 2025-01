Dschungelcamp: Infusionen, Weinkrämpfe - wackelt IHRE Teilnahme?

Kurz vor der Abreise in den australischen Dschungel liegen bei allen die Nerven blank.

Bald ist es soweit und deutsche Stars und Sternchen ziehen wieder ins Dschungelcamp ein.

Während die einen mit Packen und Organisieren beschäftigt sind, müssen andere sich noch körperlich und seelisch darauf vorbereiten. So auch Musikerin Edith Stehfest (30). Sie ist die Frau von Eric Stehfest (35), der 2022 im Dschungel sogar ins Finale kam. Edith hat derzeit mit seelischen und körperlichen Problemen zu kämpfen.





Gesundheitliche Probleme

Doch wackelt die Teilnahme der jungen Frau? In einer Insta-Story hat sie dramatische Bilder geteilt. Darauf ist sie zu sehen, wie sie eine Infusion bekommt und sogar Sauerstoff! Wird ihr alles zu viel? Sie erklärt in der Story, dass sie die Behandlung gemacht hat, um Stress loszuwerden. In der Praxis sollen laut Bild nicht nur körperliche, sondern auch emotionale Probleme und Erkrankungen behandelt werden.

Edith war viele Jahre lang abhängig von harten Drogen, diese Zeit prägt sie noch immer. Sie weiß, dass sie gut auf sich schauen muss. Ob ihre Dschungel-Teilnahme wackelt, ist noch ungewiss. Jedoch bei einem gründlichen Check-up in Australien muss sie für eine Teilnahme fit genug sein.

Das Dschungelcamp startet am Freitag, 24. Januar (RTL).