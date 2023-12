Düstere Worte: Lena Meyer-Landrut spricht nach Notaufnahme

Vor wenigen Tagen musste Lena Meyer-Landrut in die Notaufnahme. Nun hat sich die Sängerin wieder auf Instagram zu Wort gemeldet. Ihr kryptisches Posting lässt Fans jedoch rätselnd zurück.

Was ist nur mit Lena Meyer-Landrut los? Das fragen sich dieser Tage viele ihrer Fans. Diese kennen ihr Idol normalerweise als energiegeladene Powerfrau – doch aktuell scheint es bei der 32-Jährigen nicht wirklich gut zu laufen.

Am vergangenen Wochenende fiel der zweite Adventsonntag für Lena ins Wasser, stattdessen musste sie ins Krankenhaus. In einem Story-Beitrag schickte sie ein Selfie aus der Notaufnahme. "Ich lieg jetzt so flach wie schon lange nicht mehr", schrieb die Sängerin dazu und versetzte ihre Follower in große Sorge. Was ihr genau fehlt, verriet sie nämlich nicht.

© Instagram/lenameyerlandrut ×

"November und der Dezember hängen schwer über mir"

Ihr neuestes Posting gibt nun erneut Rätsel auf – und weiter Anlass zur Sorge. Meyer-Landruts düstere Worte: "Der November und der Dezember hängen schwer über mir. Alles grau und dunkel und dieses Jahr überträgt sich das doll auf mich und ich bekomme es auf allen Ebenen zu spüren.. Auf der Suche nach mir um mich in diesem Dunkeln Gewüst aus Schneeregen wieder zu finden."

Was ihr konkret aufs Gemüt schlägt, verrät Lena dabei abermals nicht. Leidet der Popstar etwa an Winter-Blues oder gar an einer Depression? Im Beitrag schreibt sie außerdem: "Und ganz ehrlich, das Foto sieht nach Sommer aus und ich sehne mich nach Sommer. Nach Sonne, nach Leichtigkeit."

Es klingt jedenfalls ganz so, als würde Lena Meyer-Landrut die dunkle Jahreszeit gepaart mit der Kälte und dem Mangel an Sonne zu schaffen machen.

Viel Zuspruch von Fans, aber auch Kritik

In den Kommentaren drücken ihr viele Fans Mitgefühl aus. "Ganz viel Liebe und Kraft an dich, Leni. Ich fühle es so sehr. Seit Oktober / Anfang November fühle ich mich einfach so", schreibt eine Frau. An anderer Stelle ist zu lesen: "'Nach jedem Sturm folgt Sonnenschein' Bleib stark liebe Lena, ganz viel Liebe an dich".

Allerdings bekommt die Ehefrau von Sänger Mark Forster auch Gegenwind. Ein aufgebrachter Kommentator schreibt: "Was für ein Geheule. Sieh dich mal um was andere erleiden müssen. Wenn dir nach Sonne ist, dann flieg dahin. Geld und Freiheit hast du ja genug. Absolut unverständlich hier einen auf Mitleid abzugreifen."

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.