Eric Stehfest: Jetzt ist auch noch seine Frau ausgezogen!

Der Dschungelcamp-Star hat zurzeit mit einigen psychischen Problemen zu kämpfen. Seine Ehefrau Edith hielt das nicht mehr aus.

Erst vor kurzem machte Eric Stehfest seine psychische Erkrankung öffentlich. Der Dschungelcamp-Star leide an Schizophrenie und sei deshalb gerade in einer Psychiatrie in Behandlung. Das sei jedoch nicht das einzige Problem mit dem der einstige GZSZ-Schauspieler zu kämpfen habe. Denn, wie er gegenüber "Bild" verrät, ist jetzt auch noch seine Ehefrau Edith ausgezogen.

Wohnungsstreit

"Sie brauchte Abstand", erklärt Stehfest. Ein Streitpunkt sei die neue Wohnung in einem Einfamilienhaus gewesen, in die die kleine Familie eingezogen ist. "Das Haus ist hellhörig. Die Nachbarn waren nicht sehr freundlich, es war schnell klar, dass das nicht passt. Edith hat es nicht mehr ausgehalten. Ich bin mit den Kindern geblieben." Ebenso sei Erics psychischer Zustand ein Thema gewesen.





Stehfest: "Ich bestehe aus drei Erics"

"Dazu haben meine mentalen Probleme unsere Ehe schwer belastet. Ein Teil des Krankheitsbildes ist, dass ich Wahnvorstellungen habe. Ich bestehe aus drei Erics. [...] Einer der drei Erics denkt, dass überall Böses lauert. Glaubt, dass sogar seine Frau ihn verhöhnt, ihn nicht ernst nimmt. Das hat viel Energie gekostet. Edith wollte schon länger, dass ich in Therapie gehe. Nun war ich so weit. Und das mache ich auch, damit meine Familie nicht zerstört wird", sagt er. Im Moment kümmere er sich alleine um seine Kinder. Er wolle seiner Gattin die Pause und den nötigen Freiraum geben.