Erste Fotos von Ernst August nach Skandal

Nach dem Schlossverbot fand Skandal-Prinz bei Baron in Salzburg Unterschlupf.

Abfahrt. Er wirkt entspannt, winkt sogar den Fotografen zu – Ernst August sitzt als Beifahrer in einem Oldtimer-Mercedes seines neuen „Gönners“, Baron Ernst Gecmen-Waldeck, der ihm auf seinem Schloss Sighartstein in Neumarkt am Wallersee nahe Salzburg Unterschlupf gewährt hat.

© oe24 (Mike Vogl) Schlossherr fährt Ernst August - er sitzt am Beifahrersitz

Die Fahrt am Freitag ging in die Christian-Doppler-Nervenklinik in Salzburg. Dort hat der Welfen-Prinz nun einmal „freiwillig“ eingecheckt.

© Screenshot Auflage der Justiz: Richterin soll Ernst August zur Behandlung in Christian-Doppler-Klinik in Salzburg "verdonnert" haben

© oe24 (Mike Vogl)

Erste Fotos von Prinz Ernst August nach Skandal

oe24-Reporter Mike Vogl hat die ersten Fotos, auf denen Ernst August zwar abgemagert, aber durchaus fröhlich wirkt. Am Steuer saß Baron Ernst Gecmen-Waldeck. „Neben ihm saß seine Gattin, und vom Rücksitz – ich traute meinen Augen nicht – schaute mir Ernst August höchstpersönlich in die Augen“, berichtet Reporter Vogl. Der Baron, der das Schloss 2015 um drei Millionen Euro kaufte, reagierte nicht gerade erfreut auf die Anwesenheit eines Journalisten: „Was folgte, war ein Aufmarsch von Securitys mit bundesdeutschem Zungenschlag und von hiesigen Polizisten. Man wolle keinerlei Berichterstattung.“

Festnahme. Am Montag wurde Ernst August vorläufig wegen Drohung und Nötigung festgenommen – er habe seine Köchin und den Förster im Jagdschloss in Grünau bedroht und ein Verkehrsschild zerstört. Es gilt die Unschuldsvermutung. Am Mittwoch wurde er einer Richterin vorgeführt, die ihn zwar nicht in U-Haft nahm, dafür aber das Betreten seines Anwesens untersagte – und ein Kontaktverbot zum Ehepaar verhängte.

© APA Kein Zutritt: Das Jagdschloss in Grünau (OÖ) darf Ernst August vorerst nicht mehr betreten

Dadurch war Ernst August vorübergehend „obdachlos“. Baron Ernst Gecmen-Waldeck, der das Mozart-Schloss Sighartstein ersteigerte, nahm den Welfen auf, wird in weiterhin helfen. Am Freitag ging es weiter in die Nervenklinik – laut Insider-Informationen auch auf Anweisung der Justiz.

So lebt Ernst August im Salzburger Miet-Schloss

Hat Welfe das Anwesen gemietet? Auf immowelt.at findet sich jedenfalls Anzeige.