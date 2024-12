Erstmals nach Koma: Heinz Hoenig (83) verlässt seine Wohnung

Heinz Hoenig startet voller Zuversicht ins neue Jahr und möchte Schritt für Schritt seine Kräfte zurückgewinnen. Sein Ziel: wieder das Leben spüren. Heute plant der Schauspieler den nächsten bedeutenden Schritt auf seinem Weg der Genesung – er möchte raus und frische Lebensenergie tanken.

Der Weg dahin war alles andere als leicht. Im Mai dieses Jahres wurde Hoenig aufgrund schwerer Herzprobleme in eine Klinik in Quedlinburg eingeliefert. Sein Zustand verschlechterte sich so stark, dass er mit einem Rettungsflieger nach Berlin gebracht werden musste.

In der Klinik kam es zu weiteren dramatischen Entwicklungen: Eine bakterielle Infektion hatte seine Speiseröhre angegriffen, die daraufhin entfernt werden musste. Heinz Hoenig wurde zweimal ins künstliche Koma versetzt und musste sogar reanimiert werden.

Hoffnung für die Zukunft

Eine dringend notwendige Operation an der Aorta steht noch aus, da sein Körper aktuell noch nicht stark genug für diesen Eingriff ist. Dennoch blickt Heinz voller Hoffnung in die Zukunft und setzt alles daran, wieder zu Kräften zu kommen.

Silvester bei Freunden

Seine Frau Annika sagte der deutschen "Bild"-Zeitung: "„Wir wollen bei meiner guten Freundin Yvonne feiern. Sie ist ein Engel, steht uns zur Seite, kümmert sich um die Kinder und gibt Heinz und mir Kraft. Wir planen Heinz Huckepack die Treppe herunterzutragen.“ An Silvester wird Hoenig also erstmals nach dem Koma sein Haus verlassen können.