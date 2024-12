Heinz Hoenig: Tränen-Ausbruch zum 1. Advent

Der Schauspieler kann sein Glück kaum fassen, als seine Familie ihn zum ersten Advent überrascht.

Nach einem Jahr voller Überlebenskämpfe, Ängste und großer Sorgen, kann Schauspieler Heinz Hoenig Weihnachten mit seiner Familie feiern. Zum 1. Advent überlegte sich seine Gattin Annika wieder eine schöne Überraschung - sie schmückte einen Christbaum und machte ihm damit eine Riesenfreude. Heinz Hoenig war so gerührt, dass er beim Anblick des Baums in Tränen ausbrach.

Auf Instagram zeigte Annika auch gleich, wie sie den Baum geschmückt hat. Mit viel Liebe, Humor und den Rolling Stones (im Ohr). Nach getaner Arbeit schob sie ihren Mann mit geschlossenen Augen in das Wohnzimmer. Er konnte nicht glauben, was er sah, als er die Augen öffnete. Stolz präsentierte Annika einen weiteren Blickfänger im Baum: "Das Schönste an dem Baum, guck mal hier. Das ist ein Schutzengel." Heinz Hoenig war noch immer sprachlos. "Das ist ein richtiger Weihnachtsbaum, Schatz", sagte Annika noch einmal.

Annika Hoenig tanzt beim Schmücken des Baums © Instagram

Schreckliche Nachrichten

Immer wieder erleben Heinz und Annika Hoenig Hass im Internet. Manche User wünschen dem Schauspieler gar den Tod. Manche Nachrichten sind an Niederträchtigkeit nicht mehr zu überbieten. Dennoch hat sich das Paar davon nie einschüchtern lassen.