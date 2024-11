Heinz Hoenig: Tränenvideo rührt das Netz

Der Schauspieler bricht in Tränen aus, als seine Frau diese Worte zu ihm sagt...

Das vergangene Jahr war für Heinz Hoenig (73) und seine Gattin Annika (39) ein Schicksalsjahr. Dem Schauspieler wurde die Speiseröhre entfernt, er wäre beinahe gestorben. Jetzt kann er es kaum glauben, dass er seit ein paar Wochen wieder ein halbwegs geregeltes Leben mit seinen Liebsten daheim haben kann. Über den Berg ist Hoenig aber noch lange nicht. Er braucht eine weitere lebensrettende OP, doch das Geld fehlt. Die OP hätte schon längst stattfinden können, doch die Hoenigs können die Summe nicht aufbringen. Es ist ein echtes Drama. Es geht um die lebenswichtige OP an Hoenigs geschädigter Aorta.

Tränenausbruch in der Küche

Die Hoenigs versuchen sich zurzeit auf die kleinen Freuden im Leben zu konzentrieren. Gemeinsam bäckt das Paar für seine Kinder. Dabei sagt Annika: "Wir backen heute für unsere Söhne Plätzchen. Vor ein paar Monaten war das noch nicht denkbar." Bei diesen Worten bricht Heinz in Tränen aus. Er kann sich gar nicht mehr beruhigen. Es sind jedoch Tränen des Glücks.

90.000 Euro für Operation

Es ist wunderschön mit anzusehen, wie Annika um ihren Mann kämpft. „Ich lese mir das so durch und sehe dann eine Zahl. Und ich hab gedacht, mir haut’s die Beine weg. Da standen sage und schreibe 90.000 Euro, also genau genommen 89.800, aber das macht’s jetzt auch nicht weniger", erzählte sie vor kurzem in ihrem Podcast. Aufgeben werde sie jedoch auf gar keinen Fall. Auch beim letzten Mal hat sie Geld für ihren Liebsten gesammelt.