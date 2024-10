Drama um Heinz Hoenig (73): Kein Geld für lebensrettende Operation

Es kommt ganz bitter für Heinz Hoenig.

Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Und das gerade jetzt, wo Heinz Hoenig (73) und seine Frau Annika (39) es so dringend wie noch nie bräuchten.

Hoenig braucht eine lebensrettende OP, doch das Geld fehlt. Die OP hätte schon längst stattfinden können, doch die Hoenigs können die Summe nicht aufbringen. Es ist ein echtes Drama. Es geht um die lebenswichtige OP an Hoenigs geschädigter Aorta. Die ist so teuer, dass die Familie sie sich nicht leisten kann. Das verriet jetzt Hoenigs Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig in der neuesten Folge ihres Podcasts „24 – (K)ein Sommer in Berlin”. Annika erzählte: „Ich lese mir das so durch und sehe dann eine Zahl. Und ich hab gedacht, mir haut’s die Beine weg. Da standen sage und schreibe 90.000 Euro, also genau genommen 89.800, aber das macht’s jetzt auch nicht weniger.“

Bekommt er das Geld zusammen?

Wer soll das bezahlen, diese Frage stellte sich die Frau von Heinz Hoenig, die mit ihrem Mann durch dick und dünn geht. Als sie beim Krankenhaus anrief und ihre verzweifelte Situation schilderte, erhielt sie diese erschütternde Antwort: „Frau Hoenig, entweder, Sie packen uns das Geld bis übermorgen auf den Tisch oder wir nehmen Ihren Mann nicht auf.“ Wie es jetzt weitergeht, ist völlig unklar. Ist das Geld irgendwie zusammenzubekommen, damit der Schauspiel-Star operiert werden kann?