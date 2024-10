Heinz Hoenigs Gattin Annika startet Podcast als Therapie

Die Ehefrau des Schauspielers verkündet, dass man bald ganz viel von ihr und ihrer Reise mit Heinz Hoenig hören kann.

Von der ersten Diagnose bis zur Heimkehr - Annika Hoenig war Tag und Nacht an der Seite ihres Ehemannes Heinz Hoenig als er sie am meisten brauchte. Nachdem ihm die Speiseröhre entfernt wurde, stand es kritisch um den Schauspieler. Es war nicht klar, ob er diese Operation überleben würde. Doch er tat es, dank der Liebe, die ihm seine Familie entgegenbrachte. Dass das nicht immer leicht war, ist nachvollziehbar.

Für Ehefrau Annika beginnt jetzt die Zeit der Verarbeitung. Auf Instagram erzählt sie, dass Therapie für sie nicht in Frage käme, da sie sich schwer tue, sich gegenüber Fremden zu öffnen. Deshalb habe sie immer alles niedergeschrieben. "Ich habe beschlossen, dass ich euch meine Geschichte in einem Podcast erzähle." Dieser soll den Namen "24 - kein Sommer in Berlin" tragen.

Tragische Erlebnisse

Annika plane, hier alles aufzuarbeiten und das Erlebte mit all seiner Tragik wiederzugeben. Auch der Hass, der ihr teilweise entgegengebracht wurde, und die vielen schrecklichen Kommentare. "Es hat natürlich auch wahnsinnig viel mit mir gemacht. Es war eine Reise, die mich innerlich und äußerlich verändert hat." Annika wolle anderen Mut machen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden.

Fans begeistert

Hoenigs Followern gefällt die Idee: "Finde ich eine gute Entscheidung, freue mich sehr", schreibt einer. "Ich bin gespannt - wo kann man dich hören? Daumen sind weiterhin gedrückt", lässt ein anderer wissen.